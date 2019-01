Aurigemma: manifestazione davanti Ama per risolvere emergenza rifiuti

Roma – “La manifestazione di oggi dinanzi alla sede di Ama e’ servita per presentare le nostre proposte al fine di risolvere l’emergenza rifiuti a Roma. Per troppo tempo Zingaretti e Raggi si sono rimpallati responsabilita’ e competenze, senza pensare all’interesse pubblico, soprattutto ai cittadini della capitale. La Regione e’ priva di un piano rifiuti e il Comune continua a non decidere sugli impianti, che mancano nella nostra citta’”.

“Il risultato e’ che il Lazio e’ diventato leader nel trasporto dei rifiuti, che vengono trasferiti non solo nelle altre zone di Italia ma anche in una decina di paesi europei. Questo ha provocato anche un aggravio dei costi, che ha visto raddoppiare in pochi anni la tariffa a Roma, per un servizio peraltro inefficiente. L’immondizia giace per giorni sulle strade della citta’ eterna perche’ non si sa dove portarla”.

“Per tali motivi continuiamo a ribadire la necessita’ di ulteriori impianti per quanto riguarda il trattamento e lo smaltimento.

Saranno queste le nostre proposte che presenteremo a breve nel consiglio regionale straordinario, che abbiamo chiesto proprio per affrontare queste tematiche”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.