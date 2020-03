Aurigemma: ora si deve pensare anche a interventi per imprese

Roma – “Dopo l’uscita dell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio con le misure volte al contenimento dell’epidemia di Covid19 e l’ordinanza emessa dalla Regione Lazio, e’ ora che anche Roma Capitale adotti misure di supporto al tessuto economico della citta’, come ad esempio sospendendo il pagamento dei tributi locali per esercizi commerciali, attivita’ turistiche e per gli operatori dei servizi della mobilita’”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.