Aurigemma: pianificare prevenzione per sicurezza stradale

Roma – “Oggi, si e’ tenuto alla Pisana il convegno organizzato dalla commissione Lavori Pubblici, Mobilita’ ‘Cambiamo Marcia – Gestione, controlli e obiettivi per la sicurezza stradale’. E’ stata una occasione importante per affrontare una tematica molto delicata, come quella della sicurezza stradale. Iniziative come queste sono rilevanti al fine di ascoltare le varie testimonianze e i contributi dei tecnici, delle forze di polizia, delle associazioni e degli enti preposti, soprattutto per ben comprendere quali misure concrete dover mettere in campo. Ho rimarcato in particolar modo la necessita’ di pianificare e programmare un’azione di prevenzione, rivolta soprattutto ai piu’ giovani, a quelli che si apprestano a percorrere le nostre strade con scooter o macchine. I ragazzi devono essere sempre piu’ coinvolti, per far comprendere al meglio le problematiche, non sottovalutando mai l’argomento. Resto convinto che la cultura della prevenzione costituisca in ogni modo la misura prioritaria al fine di garantire sempre maggior sicurezza, sia per chi guida che per i pedoni”. Lo dichiara il vicepresidente della Commissione regionale Lavori Pubblici, Mobilita’, Antonello Aurigemma.