Aurigemma: Regione Lazio smentisca mancanza Dpi Umberto I e Tor Vergata

Roma – “Sembrerebbe che dalla riunione di unita’ di crisi di oggi pomeriggio sia emersa la mancanza di dispositivi di protezione individuale presso i pronto soccorso del Policlinico Umberto I e di Tor Vergata. Mi auguro che questa notizia sia priva di fondamento e venga smentita immediatamente dal presidente Zingaretti. Sarebbe assurdo che a pagare l’incapacita’ di questa amministrazione regionale, che non e’ in grado neanche di proteggere il proprio personale sanitario, siano i cittadini costretti ad intasare i pochi pronto soccorso operativi a Roma, aumentando cosi’ le proprie possibilita’ di contagio”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.