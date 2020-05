Aurigemma: ripresa cantieri nautici ottima cosa

Roma – “Grazie all’ottimo lavoro del sindaco di Nettuno Coppola, degli assessori comunali Dell’Uomo, Noce, dei consiglieri comunali Rognoni, Ginnetti, Esposito, e’ stato possibile far comprendere alla Regione Lazio l’importanza di far lavorare i cantieri navali per la manutenzione, consentendo sia la messa in acqua che quella a terra delle barche. In questo modo le aziende del settore, gia’ costrette a subire la chiusura forzata per due mesi, di fatto proveranno a recuperare una stagione, quella del 2020, oramai seriamente compromessa. Adesso, ci auguriamo che con lo stesso spirito si possa permettere la riapertura anche per le altre attivita’”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio, Antonello Aurigemma.