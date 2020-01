Aurigemma: solo pazienza cittadini del Lazio è storica

Roma – “Oggi la decisione dell’uscita dal commissariamento della sanita’ laziale, presa nella conferenza Stato-Regioni, viene esaltata dalla amministrazione Zingaretti come un risultato storico. Ma di storico c’e’ solo la pazienza dei cittadini del Lazio, che sono costretti a convivere con liste di attesa infinite per poter effettuare delle semplici visite specialistiche o prestazioni sanitarie, con attese anche di un anno, per non parlare delle oltre 500 persone che oggi erano in attesa di un posto letto nei pronto soccorso della nostra regione. Consiglierei, per rispetto a queste persone, di abbassare i toni trionfalistici e di pensare a dare risposte concrete ai problemi che riguardano uno dei settori piu’ delicati come quello della sanita’. Sicuramente il Lazio e’ un esempio da non seguire”. Cosi’ in un comunicato il consigliere regionale del Lazio Antonello Aurigemma.