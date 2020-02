Aurigemma: Zingaretti deve scusarsi per disservizi

Roma – “Quanto avvenuto a Farnese, nel viterbese, e a Bracciano, in provincia di Roma, e’ decisamente assurdo. I pendolari pagano un biglietto o l’abbonamento per un servizio molto spesso inefficiente. E non e’ la prima volta che leggiamo di studenti, come nel caso di Farnese, che sono privati del trasporto pubblico e che costringono il Sindaco a scrivere al Prefetto per aver garantito un servizio essenziale, o peggio ancora il rischio per i passeggeri di Bracciano che sono dovuti scendere di corsa mentre il loro pullman prendeva fuoco. E in tutto questo cosa dice Cotral: il bilancio e’ in utile, si’ ma sulla pelle dei cittadini. Zingaretti chieda scusa ai tanti utenti che sono costretti a convivere con questi disservizi”. Lo dichiara il consigliere di Fratelli d’Italia della regione Lazio Antonello Aurigemma.