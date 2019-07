Auto piomba su pedoni: un morto e un ferito grave sulla Pontina

Roma – Nel Lazio sulla strada statale 148 Pontina e’ stato istituito il senso unico alternato in corrispondenza del km 89, a Terracina in provincia di Latina, a causa di un incidente. Un’automobile ha investito due pedoni e, nell’impatto, una persona e’ deceduta e un’altra e’ rimasta gravemente ferita. Al momento si registrano forti rallentamenti in entrambe le direzioni. Sul posto i Carabinieri di Latina, la Polizia stradale di Terracina, gli operatori del 118 e le squadre Anas impegnate nella gestione della viabilita’. Il traffico e’ deviato con indicazioni in loco.