Autodemolitori: piano rifiuti Regione Lazio deve risolvere questione impianti

Roma – “Il piano rifiuti sull’autodemolzione va affrontato in maniera piu’ proporzionata allo stato arte. Non e’ possibile che nemmeno un impianto a Roma non sia in opera in questo momento”. Alfonso Gifuni, presidente di Car, associazione di autodemolitori, parlando in commissione regionale Rifiuti, dove e’ terminato il ciclo di audizioni sulla proposta di piano regionale della Giunta, ha lanciato il grido d’allarme del settore, in particolare per quanto riguarda la situazione della Capitale. “Mi pare un concetto estremo dire che a Roma non ci sono siti per ospitare impianti di autodemolizione- ha spiegato- E’ vero che la citta’ e’ piena di risorse archeologiche ma rispetto a quella antica si e’ talmente evoluta, che indentificando siti dove ci si puo’ collocare in maniera piu’ accorta si puo’ arrivare alla soluzione. Da due anni gli autodemolitori di Roma sono chiusi, e’ un disagio significativo che va affrontato in maniera diversa”.

Secondo Gifuni “bisogna nominare una commissione specifica, a mo’ di conferenza di servizi, che operi in sincronia con tutti gli organismi del territorio, con l’obiettivo di autorizzare gli impianti attraverso la delocalizzazione o interventi in modo massiccio per spostare quelli che ci sono, dando opportunita’ al privato di investire. Non chiediamo un intervento della pubblica amministrazione per sostenere la delocalizzazione o l’ottimaizzazione degli impianti ma la compatibilita’ con le regole e se la realta’ territoriale e’ disegnata in un certo modo, anche le regole, quando si scrivono, devono coniugarsi con quella realta’”.

La paura di Gifuni e’ che “non vorremmo nascesse qualche mostro di ipotesi alternativa al sistema della demolizione, perche’ non si riesce a mettere in condizione questo tipo di impresa di potere operare”. A Gifuni ha fatto eco Anselmo Calo’, presidente dell’associazione nazionale demolitori di autoveicoli: “Nel Lazio si demoliscono circa 110mila veicoli. La parte del leone la fa Roma e dovremmo prendere in considerazione il fatto che ci devono essere aree attrezzate per almeno 35 ettari per la demolizione di 70mila veicoli. Non e’ che non esistono anche altre aree idonee, ad esempio ci sono quelle industriali dismesse dove posizionare gli impianti. E’ una vergogna che la Capitale d’Italia non sia dotata di questi impianti e che la debba appoggiare la sua attivita’ su questi rifiuti sulle altre localita’ della provincia e della regione. E’ una distorsione che non puo’ continuare e puo’ essere motivo di altre distorsioni, addirittura sui rifiuti urbani”.