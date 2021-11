Autostrade, Cgil: domani protesta contro aumento pedaggi A24-A25

Roma – “Sosteniamo la manifestazione convocata dai sindaci dei Comuni di Lazio e Abruzzo contro gli aumenti dei pedaggi dell’Autostrada dei Parchi, indetta per mercoledì 24 novembre, alle ore 10 di fronte al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti”. Così in un comunicato la Cgil Rieti Roma Est Valle dell’Aniene.

“Condividiamo pienamente le preoccupazioni degli amministratori. Gli ulteriori aumenti, pari a circa il 30% in più, su una tariffa già tra le più alte d’Italia, andranno a incidere profondamente sulla vita dei pendolari, dei lavoratori e degli studenti che quotidianamente sono costretti a utilizzare tale infrastruttura per raggiungere la Capitale, viste le carenze del sistema pubblico di trasporto ferroviario e su gomma e l’impossibilità di percorrere strade alternative perche’ congestionate e impraticabili, come la Tiburtina, arteria di collegamento diretto tra l’area dell’Aniene e Roma.”

“Questo quadrante attende interventi strutturali idonei a risolvere il problema dei quartieri dell’estrema periferia della Capitale (Ponte di nona, Case Rosse, Settecamini, Lunghezza), obbligati a pagare il costo del pedaggio per la mobilità cittadina.”

“L’aumento- prosegue la Cgil- inciderà inoltre negativamente anche sul tessuto economico, in particolare sul turismo delle aree interne, già colpito dalla pandemia e dagli eventi sismici.”

“Si rischia così di aggravare il fenomeno dello spopolamento di aree che invece sono in attesa di un rilancio e per il quale il PNRR può rappresentare un’occasione importante, a patto però che non si vanifichino gli impegni causando condizioni sfavorevoli allo sviluppo”.