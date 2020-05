Azzola: contro intimidazioni Casapound al fianco di Raggi

Roma – “In una fase cosi’ delicata per l’intero paese e il nostro territorio, i militanti di Casapound non trovano niente di meglio da fare che rivolgere minacce e intimidazioni alla sindaca Raggi. Quanto avvenuto stamattina a Ostia e’ inaccettabile”. Cosi’, in una nota, il segretario generale della Cgil di Roma e del Lazio Michele Azzola. “La sindaca ha sempre mostrato fermezza, determinazione e coerenza nella lotta alla criminalita’- continua- Casapound va ridimensionata. Una volta per tutte. E gli immobili ancora occupati a Ostia e nel quartiere Esquilino vanno sgomberati. Nell’esprimere alla sindaca tutta la nostra vicinanza e solidarieta’, le confermiamo che su questi temi la Cgil sara’ al suo fianco senza se e senza ma. Risponderemo con tutte le iniziative che saranno necessarie alla violenta aggressione di stamattina”.