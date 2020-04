Azzola: industria Lazio produca Dpi, tamponi e reagenti

Roma – La fase due iniziera’ all’insegna dell’obbligo per i cittadini di indossare mascherine e guanti. Ma secondo il segretario generale della Cgil di Roma e Lazio, Michele Azzola, l’acquisizione, la dotazione e la distribuzione di questi dispositivi di protezione non sara’ facile come sembrerebbe: “Tanto che tutti gli slogan di tutte le regioni sulla consegna delle mascherine sono poco piu’ che propaganda- ha spiegato all’agenzia Dire- Quelle che le hanno garantite gratis hanno consegnato cinque mascherine che durano due giorni, poi il resto del mese uno si deve arrangiare”.

Ieri i sindacati hanno avuto un secondo incontro con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, dove e’ stato affrontato anche questo tema: “La Regione Lazio si e’ impegnata a convertire alcune fabbriche tessili per la produzione di mascherine igienizzabili e riutilizzabili, facendole bollire in acqua. Il problema vero e’ che questo ha dimostrato l’assoluta fragilita’ del nostro sistema produttivo. Abbiamo scelto di non produrre alcuni materiali a basso valore aggiunto e questi sono i risultati- ha proseguito Azzola- E’ indispensabile mettere insieme cordate di imprese ed enti pubblici che garantiscano l’acquisto delle mascherine e strutturare delle fabbriche che vadano in quella direzione perche’ convivremo a lungo col virus”.

Secondo il sindacalista “il Lazio dovrebbe ristrutturare il proprio tessuto industriale in questa direzione, garantendo la produzione di quei beni. Se c’e’ stata una leggerezza e’ avvenuta nella fase iniziale quando tutti pensavano di poterla gestire con piu’ facilita’. Andava lanciato subito l’alert e in quell’alter dovevano partire le possibilita’ di realizzare tamponi e reagenti per fare screening di massa maggiori di quelli fatti: avremmo evitato tante ferite. Non e’ andata cosi’, ma confido sul fatto che oggi l’attenzione e’ massima e si mettano in piedi meccanismi per garantire una produzione celere di quei beni che non possono essere delocalizzati, altrimenti per risparmiare pochi euro compiamo disastri come quelli di marzo”.

Il segretario della Cgil regionale dagli incontri con la Giunta del Lazio ha ricavato il dato che “Il presidente e Paolo Orneli (assessore allo Sviluppo economico, ndr) hanno compreso che devono cambiare passo sul sistema industriale. Il problema e’ sperare che quando questa fase acuta sara’ passata non si faccia finta di non avere vissuto questa drammaticita’ e si torni alle vecchie abitudini. Ora dobbiamo cambiare il modello per renderlo sostenibile e dare certezze ai cittadini di questa regione”.