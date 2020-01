Baglio: 5S fanno retromarcia su raccolta porta a porta

Roma – “Dopo aver speso centinaia di milioni sul porta a porta, oggi apprendiamo dai dirigenti dell’Ama, convocati in commissione Trasparenza, che i 5 stelle hanno inserito la retromarcia. Il VI municipio, che insieme al X era uno dei progetti su cui il Campidoglio ha investito di piu’, e’ tornato ai vecchi cassonetti stradali e il IV sta pressando l’azienda per abbandonare la raccolta differenziata casa per casa”.

“Tornare ai cassonetti stradali, dopo che per tre anni abbiamo sentito parlare questa maggioranza su quanto fosse importante investire sul porta a porta per aumentare la differenziata, sa di provocazione. L’inversione di tendenza annunciata quest’oggi, con la scusante che alcune zone poco si prestano a questo tipo di raccolta, mette a nudo la debacle della giunta Raggi che nei mesi scorsi si e’ auto-incensata con ripetuti annunci trionfalistici sui risultati raggiunti nella zona del Ghetto”.

“Migliaia di famiglie tornano a conferire rifiuti nei cassonetti, e la raccolta torna ad essere quella stradale per migliorare la performance aziendale. Milioni di euro andati in fumo per demagogia e schizofrenia ideologica. Milioni di euro buttati mentre la citta’ e’ sempre piu’ assediata dall’immondizia e l’Ama e’ ancora senza bilanci 2017 e 2018 e senza un piano industriale”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd del Comune di Roma, Valeria Baglio.