Baglio: Ama indebolita da lotte intestine

Roma – “Siamo fortemente preoccupati per l’annuncio di ulteriori e prossime criticita’ sui rifiuti in strada da parte dell’Amministratore Delegato di Ama Paolo Longoni. Si tratta dell’esito disastroso dei continui cambi di mangement nella societa’ capitolina e dell’assenza di una progettualita’ in grado di portare Roma all’autosufficienza nel trattamento e smaltimento dei rifiuti. Dopo tre anni e mezzo dalla giunta Capitolina, il ruolo di Ama nel ciclo dei rifiuti della capitale appare sempre piu’ marginale. Un aspetto che implicitamente favorisce i privati e impianti sparsi in vari luoghi d’Italia e d’Europa. Aver abbandonato la progettualita’ e la centralita’ dell’azienda capitolina nel trattamento del ciclo dei rifiuti ha fatto fare notevoli passi indietro sia nella raccolta che nello sviluppo della differenziata e dell’impiantistica. Scelte che i romani pagano con la Tari piu’ alta d’Italia”. Cosi’ in un comunicato Valeria Baglio, consigliera del Pd capitolino.