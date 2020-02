Baglio: bambini scuola Europa al freddo da tre mesi

Roma – “Da tre mesi i bambini della scuola Europa vengono lasciati puntualmente al freddo da questa amministrazione. Le cose sono due: o ci troviamo di fronte a qualcuno che non sa neanche dove mettere le mani, oppure quel qualcuno se ne disinteressa. È inammissibile scherzare con la salute dei bambini”.

“È per questo motivo che oggi siamo andati sotto la sede dell’Assessorato a manifestare con i genitori degli alunni, le educatrici e il municipio VIII per chiedere e pretendere risposte. Nel rappresentare tutto il nostro sdegno per questa situazione, abbiamo chiesto che si individuino immediatamente le risorse per riattivare l’impianto di riscaldamento”.

Cosi’ in una nota la consigliera del PD capitolino Valeria Baglio.