Baglio: chiediamo urgente derattizzazione in scuole, ripristinare igiene

SCUOLA. ROMA, BAGLIO: URGENTI DERATTIZZAZIONI, RIPRISTINARE IGIENE

Roma – “È allarmante la situazione igienica nelle scuole, meta’ dei plessi romani sono infatti invasi dai topi. I controlli effettuati dai Nas hanno rilevato non solo la presenza dei roditori, ma anche accumuli di guano nei cortili e ragnatele in aule e corridoi”.

“Evidenze che hanno costretto alla chiusura diversi istituti per le ripetute segnalazioni dei genitori. La sindaca Raggi nel 2017 parlava di operazione ‘scuole pulite’, a fine 2019, dopo gli annunci, la realta’ e’ ben diversa e ci consegna una situazione sempre piu’ grave, sia per la salute dei bambini che per le odissee quotidiane dei genitori costretti a sopperire ai disagi dovuti alle scuole chiuse”.

“Chiediamo con urgenza una commissione congiunta ambiente e scuola alla presenza degli assessori competenti per sollecitare interventi urgenti di derattizzazioni e pulizia al fine di ripristinare le condizioni igieniche accettabili”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio.