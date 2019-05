Baglio: da Campidoglio ennesima toppa e si salva in zona Cesarini

Roma – “Giunta si salva in ‘zona Cesarini’, proroga servizio non soluzione ma ennesima toppa”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio. “Il Campidoglio ci ripensa- spiega nella nota la Baglio- e in ‘zona Cesarini’ decide di prorogare il servizio di assistenza scolastica alla societa’ Multiservizi. Come al solito dopo tanti pasticci la giunta Raggi fa marcia indietro. Pressati dalle proteste dei lavoratori e incalzati dall’iniziativa del nostro gruppo, dalle altre opposizioni e dal disappunto dei municipi uno spiraglio di buon senso ha fatto capolino nella giunta. Si tratta pero’ dell’ennesima toppa che rimanda un problema che inevitabilmente si riproporra’ nel mese di settembre”.