Baglio-Fassina: chiesta convocazione commissione per mense

Roma – “A seguito della situazione di incertezza che si e’ venuta a creare sull’aggiudicazione del bando relativo al servizio di refezione scolastica, abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di una commissione Scuola. La richiesta si e’ resa necessaria per avere le necessarie informazioni in merito al bando in corso di aggiudicazione e quello per gli anni 2020/2025 ancora da pubblicare. Abbiamo peraltro fatto specifica richiesta della presenza in commissione dell’assessora alla Scuola Veronica Mammi e degli uffici competenti. Scopo della riunione e’ chiarire una volta per tutte se l’aggiudicazione della gara garantira’ la qualita’ dei pasti erogati e al tempo stesso i livelli occupazionali dei lavoratori impiegati nel servizio di refezione nelle scuole romane”. Cosi’ in una nota congiunta la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio e il consigliere di Sinistra per Roma Stefano Fassina.