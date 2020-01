Baglio-Foschi: ora diritto a salute è realtà per tutti

Roma – “L’uscita dal commissariamento sanitario e’ una bellissima notizia per tutti i cittadini della nostra regione. Il Lazio ce l’ha fatta e questo e’ un grande motivo di orgoglio per tutti. Sono stati anni duri e di grandi sacrifici sia da parte dei nostri concittadini sia da parte degli operatori del settore. Un obiettivo raggiunto senza tagliare i servizi essenziali ma tagliando sprechi, ottimizzando al meglio il sistema e le risorse. Ora si puo’ ripartire davvero. Un risultato frutto di un serio lavoro e di scelte coraggiose. Grazie al Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all’assessore alla Sanita’ Alessio D’Amato, nella nostra regione il diritto alla salute per tutti i cittadini e’ una realta’ che ha un presente e avra’ un sempre piu’ solido futuro. E questo non era affatto scontato”. Cosi’ in un comunicato il Vicesgretario del Pd Lazio, Enzo Foschi e la Responsabile della Sanita’ del Pd Lazio, Valeria Baglio.