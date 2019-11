Baglio: idegno perdere controllo di fronte semplice domanda, Zaghis cafone

Roma – “Quando si viene auditi in una commissione consiliare non si risponde solo alle persone che si hanno di fronte, ma a tutti i cittadini romani. Per questo, chi ricopre incarichi delicati deve presentarsi e porsi con rispetto, onesta’ intellettuale e disponibilita’ al confronto, soprattutto nei confronti dell’opposizione, che svolge il suo ruolo fondamentale in democrazia”.

“Basterebbero queste semplici considerazioni per capire che fare il cafone, come oggi ha fatto in commissione Trasparenza Stefano Zaghis, degno nuovo rappresentante dell’amministrazione Raggi in Ama, e perdere il controllo (oltreche’ una discreta dose di dignita’) di fronte a una semplice domanda e’ semplicemente indegno”. Lo scrive su Facebook la consigliera capitolina del Pd. Valeria Baglio.

“A Roma siamo ormai, di nuovo, all’emergenza rifiuti. Di fronte a questo, il M5S continua a giocare sulla pelle dei romani e scaricare responsabilita’ in modo ridicolo. Ama- sottolinea Baglio- avrebbe bisogno di manager capaci per avere qualche speranza, e non di militanti-tifosi che credono di stare su Rousseau invece che in una sede istituzionale, e utili solo come servi sciocchi. Se Zaghis non e’ all’altezza del compito si dimetta subito e risparmi ai romani tristi sceneggiate come quella di oggi in commissione”.