Baglio: indifferenza M5s non smossa da degrado Verano e pericoli

Roma – “Dopo gli alberi secolari, al Verano crollano le balconate. È di ieri la notizia del crollo di una loggia, Rupe Caracciolo. Una conseguenza drammatica della completa assenza dell’amministrazione capitolina e di investimenti e manutenzione nei cimiteri romani, abbandonati completamente a se’ stessi dal 2015. È dal 2015 infatti che Ama non riceve fondi per la manutenzione straordinaria dei cimiteri. Nel 2017 la Giunta ha predisposto il piano programmatico pluriennale sui cimiteri che non e’ mai stato finanziato. La Giunta Raggi metta mano alla manutenzione dei cimiteri romani con importanti investimenti o a stretto giro assisteremo all’incalzare del degrado e alla chiusura del cimitero Laurentino”. Cosi’ in un comunicato la consigliera comunale Pd Valeria Baglio.