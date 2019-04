Baglio: inesistente manutenzione verde in istituti Roma, interrogazione a Raggi

Roma – “La manutenzione degli spazi verdi delle scuole capitoline e’ quasi inesistente e rischia di farsi pericolosa. In particolare e’ del tutto assente la cura delle alberature di alto fusto. Il contratto con la societa’ Multiservizi, infatti, non contempla interventi su piante superiori all’altezza d’uomo e il dipartimento e gli uffici tecnici municipali non sono in grado di fare fronte ad una situazione di evidente insicurezza. L’ennesimo ritardo negli interventi della giunta Raggi mette a rischio l’incolumita’ degli utenti delle scuole romane”.

“Quello dei funzionari degli uffici tecnici competenti dei Municipi, ascoltati in commissione scuola e’ stato un coro unanime: pochi fondi e personale competente inesistente. Ancora piu’ grave l’assenza di mappature e censimenti per poter intervenire nei nidi e nelle scuole dell’infanzia -spiega Baglio-. Insomma sulla manutenzione del verde scolastico e’ buio pesto e si vive alla giornata. Pini, platani, cedri, ma anche alberi piu’ piccoli possono trasformarsi in pericolo in assenza di azioni preventive. La situazione di incertezza rappresentata dagli uffici ieri in commissione scuola e’ inverosimile e non puo’ protrarsi oltre. Le circa 530 strutture comunali non possono essere lasciate nell’incertezza di alberi a rischio crollo. In merito a questa vicenda ho predisposto una interrogazione urgente alla sindaca Raggi che surroga in questa fase l’assenza di un assessore all’ambiente”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio.