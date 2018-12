Baglio-Palumbo: Governo dovrebbe commissariare Giunta Raggi per incapacità

Roma – “Altro che #stradenuove, l’hashtag con cui la Giunta Raggi pubblicizza da due anni ormai piccoli lavori di maquillage nei quartieri. Per tappare seriamente le buche a Roma bisogna ricorrere all’esercito. Ecco la novita’ proposta dalla maggioranza al governo per una emergenza venutasi a creare per l’incapacita’ di portare a termine gare e affidare lavori della Giunta Raggi”.

“Chiameremo l’esercito anche per tagliare l’erba dei parchi o potare gli alberi, per trasportare bus o raccogliere rifiuti? Una deriva da regime militare che davvero nessuno auspica, anche per il rispetto del ruolo che le forze militari hanno in questo nostro Paese di garantire la sicurezza degli italiani, come giustamente ricordano dal sindacato dei Militari che invita gli stessi parlamentari di maggioranza a scendere in strada per tappare buche”.

“Se il governo giallo verde pensa a una soluzione tanto ardita, dimostri piuttosto il suo coraggio fino in fondo: commissari la giunta Raggi per manifesta incapacita’”. Cosi’ in un comunicato i consiglieri capitolini del Partito Democratico Valeria Baglio e Marco Palumbo.