Baglio-Piccolo: Bioparco salvo, erogati contributi 2018

Roma – “Il Bioparco puo’ continuare la propria attivita’. A quanto abbiamo appreso nel corso della seduta della commissione Ambiente richiesta dalle opposizioni, sono stati finalmente corrisposti da Roma Capitale i contributi dovuti per il 2018. Nel corso della seduta abbiamo inoltre avuto parziali rassicurazioni dal presidente della fondazione Francesco Petretti sul futuro della struttura”. Cosi’ in un comunicato le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.

“Tra le altre cose, il progetto che prevedeva la trasformazione del Bioparco in centro di recupero proposta in una precedente commissione dai consiglieri 5 stelle, e’ stato accantonato. La struttura continuera’ a svolgere questo tipo di attivita’ ma insieme alle altre. In attesa dell’annunciata convenzione, abbiamo inoltre chiesto rassicurazioni al direttore generale Giampaoletti circa l’erogazione di fondi 2019, che deve mantenersi regolare per non arrecare futuri problemi. Infine, presenteremo in fase di assestamento un emendamento per garantire ulteriori fondi per investimenti necessari a valorizzare l’intera struttura”.