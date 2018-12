Baglio-Piccolo: cosa aspetta Raggi a togliere deleghe ad assessora?

Roma – “La trovata dell’esercito per le buche di Roma rischia di diventare un caso diplomatico fra Campidoglio e governo amico. Con la ministra che giustamente smentisce la Sindaca e quest’ultima che ancora non prende le distanze da una simile trovata. Il settore dei Lavori pubblici non e’ nuovo a fughe in avanti e trovate al limite dell’irrealta’”.

“In pochi mesi si e’ parlato di asfalto magico, che pero’ si sfaldava, di macchina tappa buche, all’opera solo per qualche ora, di cure omeopatiche: abbastanza per dichiarare chiusa la fase della fantasia al potere. Ci chiediamo cosa stia aspettando la sindaca per ritirare le deleghe della titolare dei Lavori Pubblici, il centro propulsore di idee inefficaci e sbagliate in danno all’intera citta’”. Cosi’ in un comunicato le consigliere capitoline del Partito Democratico Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.