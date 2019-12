Baglio-Piccolo: Roma è sott’acqua, sparito piano foglie

Roma – “La commissione Ambiente la scorsa settimana doveva discutere il piano foglie. La riunione e’ stata pero’ improvvisamente sconvocata, d’altra parte era piu’ importante andare a fare le sceneggiate in Regione che occuparsi dei problemi reali. Da allora il ‘piano foglie e’ sparito dall’agenda del Campidoglio’. Ieri le foglie, che da giorni ricoprono strade e marciapiedi della citta’, hanno impedito il normale deflusso della pioggia caduta copiosa nella tarda serata.”

“Raggi, Fiorini e Diaco ora se la prenderanno con il partito dell’autunno che si e’ accanito contro la citta’. Ieri sera Roma era con l’acqua alla gola e poteva competere con Venezia. Gli allagamenti in citta’ non si contavano e le stazioni metro erano chiuse per inagibilita’. Insomma, la citta’ e la giunta facevano acqua da tutte le parti. E’ difficile derubricare a danni da maltempo l’incuria e la malagestione dovuta alla mancata programmazione come nel caso del ‘piano foglie’.”

“Oggi peraltro e’ di nuovo chiusa la stazione metro A Repubblica. Non bastavano Barberini e Baldo degli Ubaldi inaccessibili da mesi, arrecando seri disservizi al trasporto pubblico cittadino. E qui stiamo parlando solo della linea A, ma il discorso si puo’ estendere tranquillamente anche alla linea B, alla C. Per non parlare della tratta Roma Lido dove i pendolari sono ormai ostaggio dei continui guasti dei treni.”

“Siamo in una situazione limite, il trasporto pubblico e’ al collasso e la cosa piu’ imbarazzante e’ che la sindaca, oltre a non saper gestire la manutenzione della citta’, non sa nemmeno sfruttare le risorse a sua disposizione. Abbiamo predisposto un’interrogazione urgente sui ritardi del piano foglie, sugli allagamenti registrati nelle stazioni e nelle linee metropolitane. Vorremmo sapere dalla sindaca Virginia Raggi e dalla giunta cosa intendono fare e quando intendono intervenire, per evitare la ‘via crucis’ che si registra ad ogni acquazzone”. Cosi’ in una nota le consigliere del Pd capitolino Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.