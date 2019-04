Baglio-Piccolo-Tempesta: vogliamo sapere tempistiche per riapertura ‘Girolami’

Roma – “Una tragedia sfiorata e 700 bambini senza scuola. Ecco le conseguenze del crollo avvenuto alla Girolami di Monteverde. Una vicenda assurda e ingiustificabile, su cui pesano precise responsabilita’ politiche in termini di mancata manutenzione. Per far luce sui contorni di questo incidente abbiamo gia’ richiesto la convocazione urgente delle competenti commissioni Scuola e Lavori pubblici e presenteremo a breve una interrogazione alla sindaca” -spiega la nota-.

“Vogliamo sapere innanzitutto come ha intenzione di intervenire la Giunta per dislocare in altre strutture questi ragazzi, evitando il piu’ possibile i disagi e quali sono le tempistiche per la manutenzione di questo edificio scolastico. In secondo luogo, chiederemo all’assessore competente di farci avere il dettaglio della manutenzione delle scuole romane per capire quali sono le emergenze e cosa si sta facendo per fronteggiarle”. Lo dichiarano in una nota le consigliere del Pd, Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta.