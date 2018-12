Baglio-Piccolo: tre fermate metro chiuse e nessuno sa quando riapriranno

Roma – “Tre fermate di metro chiuse e non si sa neppure per quanto tempo. Nessuno e’ in grado di dirlo in Campidoglio. Nessuna certezza quindi per romani e turisti che usano la linea A della metropolitana e per i commercianti, che lamentano sostanziose perdite economiche”.

“Una citta’ in ginocchio, ostaggio di decisioni estemporanee e non programmate. L’emergenza tiene sotto scacco questa Giunta, incapace di dare a Roma una guida autorevole e capace. Da tre giorni il centro di Roma e’ isolato con tre fermate chiuse e nessuno si degna di dire per quanto tempo ancora”.

“A pochi giorni dal Natale. E’ davvero troppo per la Capitale del Paese”. Cosi’ in un comunicato le consigliere capitoline del Partito Democratico Valeria Baglio e Ilaria Piccolo.