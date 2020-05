Baglio-Piccolo: verde pubblico impraticabile

Roma – “I parchi di Roma sono in una situazione disperata. Erba alta e degrado diffuso ovunque. Questa e’ la fotografia che i romani hanno trovato dalla riapertura degli spazi verdi e dei parchi pubblici, da Villa Pamphili a Colle Oppio Roma e’ invasa da arbusti ed erbe infestanti. Le aree cani sono per lo piu’ impraticabili. Ci chiediamo come mai la Giunta capitolina non abbia programmato con anticipo degli interventi di sfalcio dell’erba negli spazi e nelle aree verdi della citta’ in vista della riapertura dello scorso 4 maggio. Due mesi di abbandono pesano fortemente sulle aree verdi della Capitale gia’ provate dal degrado ben prima dell’emergenza Covid”. Lo scrivono in una nota le consigliere del Pd capitolino Ilaria Piccolo e Valeria Baglio.