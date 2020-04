Baglio: sabotaggio laboratori San Camillo gesto ignobile

Roma – “Ricevere la notizia che le attrezzature per i test Covid-19 sono state manomesse e sabotate e’ stato un colpo al cuore. Questo gesto vergognoso e’ contrario ad ogni umanita’, ed e’ stato compiuto mentre siamo in piena emergenza e abbiamo un drammatico bisogno di una Sanita’ che funzioni al meglio. Spero che gli autori possano pagare al piu’ presto per quello che hanno fatto, e che siano puniti nel modo piu’ severo possibile. Anche oggi, grazie agli sforzi di tanto personale della sanita’, nel Lazio sono state salvate le vite di molte persone. Chi sta dalla parte giusta potra’ orgogliosamente rivendicarlo: i vigliacchi autori di quel reato potranno invece semplicemente continuare a nascondersi come topi” Cosi’ in una nota la responsabile sanita’ del Pd Lazio, Valeria Baglio.