Baglio: soldi incassati per servizi cimiteriali spariti e manutenzione bloccata

Roma – “Che fine fanno i soldi che Roma Capitale incassa per i servizi cimiteriali? A tre mesi dalla nomina ad assessore all’ambiente di Laura Fiorini restano solo tante belle parole ma zero fondi per i disastrati camposanti di Roma. Siamo agli sgoccioli del 2019 e dei fondi stanziati in bilancio per le manutenzioni straordinarie dei cimiteri neanche un euro e’ ancora arrivato”.

“L’unica novita’ che registriamo con rabbia e’ solo il costoso consulente dell’assessore. L’articolo 9 commi 3 e 4 del contratto di servizio attribuiscono in via esclusiva al Dipartimento ambiente sia le manutenzioni sia il relativo finanziamento e si puo’ provvedere autonomamente senza necessita’ di assegnare i lavori a terzi”.

“Gli impegni dell’assessore Fiorini a mezzo stampa sulle coperture degli edifici del cimitero Flaminio sono spariti nel nulla anche se finanziati con il bilancio annuale di Roma Capitale, cosi’ come pure quelli per il muro pericolante del Verano e per gli impianti adibiti alle cremazioni”. Cosi’ in un comunicato la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio.