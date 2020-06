Baglio-Tempesta: a rischio le riaperture, il Comune cosa fa?

Roma – “Le riaperture dei plessi scolastici comunali per il mese di settembre sono in forte ritardo. Dalla giunta e dalla maggioranza nessuna indicazione e gli assessori alla scuola e al bilancio disertano le commissioni dove dovrebbero dare indicazioni e risposte. Su cosa sta lavorando l’amministrazione comunale, quali protocolli intende adottare e quando vorra’ renderli pubblici? Si tratta di adottare nuove metodologie, coinvolgendo soprattutto i municipi, insegnanti, personale e genitori.”

“Affrontare la pandemia non e’ stato semplice, ma certo non aiuta l’immobilismo che rischia di creare ulteriori disagi alle famiglie e ai cittadini romani piu’ piccoli. Abbiamo chiesto quindi una riunione urgente della commissione scuola alla presenza degli assessori preposti per essere aggiornati sulle linee di condotta che si intendono adottare. Avere le idee chiare fin da ora significa arrivare preparati alle riaperture di settembre, avendo a disposizione tutti gli organici necessari e le azioni da mettere in campo”. Cosi’ in una nota le consigliere del PD capitolino, Valeria Baglio e Giulia Tempesta.