Baglio-Tempesta: maggioranza liquida problemi nidi chiusi

Roma – “Alla nostra richiesta di chiarimenti, in merito alla situazione dei nidi del municipio XI che resteranno chiusi nel mese di settembre, la maggioranza ha risposto tramite la presidente della commissione Scuola. In pochissime righe che lasciano trapelare un eclatante disinteresse verso la problematica, Teresa Zotta liquida la questione, annunciando che scrivera’ al municipio per avere dettagli. In pratica, il Movimento 5 stelle non ha colto l’urgenza con cui e’ necessario intervenire per trovare una soluzione alternativa ai bambini dei nidi interessati dalla chiusura nel municipio XI. Noi chiedevamo un incontro, non una mera interlocuzione via mail che, quando tutti stanno per andare in vacanza, difficilmente potra’ essere risolutiva. Le famiglie aspettano una risposta a stretto giro, per potersi organizzare dall’1 settembre in poi. Nel rinviare la discussione a un dibattito via mail, la maggioranza dimostra di non aver messo a fuoco il disagio di centinaia di genitori e bambini. Nell’ottica di chiedere soluzioni immediate a questo problema, abbiamo presentato un ordine del giorno legato all’assestamento di bilancio: chiediamo alla maggioranza di prenderne atto facendosi carico della responsabilita’ di individuare alternative il prima possibile”. Cosi’ in un comunicato le consigliere comunali di Roma del Pd Valeria Baglio e Giulia Tempesta.