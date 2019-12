Baglio: tornano storni ma Raggi è in ritardo come sempre

Roma – “Nella Capitale tornano gli storni. Si tratta ormai di una consuetudine pluridecennale. Ma il piano per attenuare i pericoli e i disagi non c’e’, la giunta come al solito e’ in ritardo e non ha predisposto per tempo le contromisure. Da alcuni decenni gli storni si godono il tepore della capitale d’inverno. Con loro torna anche il problema del guano sulle strade e sui marciapiedi che diventa un pericoloso impasto scivoloso.”

“Negli anni scorsi si e’ dato corso annualmente al piano anti storni per evitare i disagi ai passanti e soprattutto pericolosi incidenti per automobilisti e scooteristi. Con la giunta Raggi si tenta sempre di correre ai ripari quando siamo gia’ in emergenza con i quartieri e i lungotevere gia’ invasi di guano e foglie non raccolte. Certo non giovano i continui cambi di assessori per una seria programmazione.”

“Resta il fatto che i problemi che si ripresentano tutti gli anni come gli storni sono decine: le foglie e i tombini; i ripari per i senzatetto nella stagione fredda; il traffico nei giorni di Natale e nello stesso periodo l’aumento dei rifiuti; le ondate di caldo e l’emergenza incendi ecc.. Insomma le situazioni che ciclicamente si ripresentano sono diverse e molteplici, l’unica costante e’ l’impreparazione e i ritardi con cui la giunta Raggi si appresta a far fronte a situazioni facilmente prevedibili. Immobilismo, ritardi, sciatteria sono diventati un pericolo per la citta’ e i romani”. Cosi’ in una nota la consigliera del Pd capitolino Valeria Baglio.