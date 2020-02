Baglio-Zannola: fondi ci sono, programmazione manca

Roma – “Opere ferme, nessun bando, progetti al palo. Nonostante le tante assunzioni all’interno del Comune, c’e’ una scarsa programmazione degli uffici e pochi funzionari in grado di scrivere gli appalti: i fondi stanziati non possono essere usati. Roma all’ultimo posto per l’utilizzo dei fondi a disposizione. La giunta non ha la minima intenzione di impegnarsi nel risollevare la citta’”. Cosi’ in una nota congiunta i consiglieri del PD capitolino Valeria Baglio e Giovanni Zannola.

“Basti solo pensare ai 425 mln stanziati da Del Rio per la manutenzione e implementazione del trasporto pubblico ma lasciati marcire senza dare un destino dignitoso alle metropolitane e al servizio pubblico della Capitale- aggiungono- Per non parlare della manutenzione stradale e delle aree verdi. La sindaca non e’ riuscita a spendere nemmeno la meta’ dei soldi che aveva ed ha a disposizione. Predisposta interrogazione urgente per chiedere alla sindaca e alla giunta quali sono le mosse strategiche e gli atti concreti per rimettere in moto la macchina burocratica e amministrare i fondi a disposizione”.