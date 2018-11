Baglio-Zannola: per dipendenti Roma Multiservizi sarà amaro Natale

Roma – “Mentre la Giunta Raggi si sta preparando allo spettacolo dell’albero di Natale, dello stesso spirito natalizio non c’e’ traccia per i dipendenti della Roma Multiservizi. Slitta il pagamento degli acconti degli stipendi di novembre, come probabilmente slitteranno anche l’intero stipendio di novembre e la tredicesima: per i lavoratori dell’azienda sara’ un Natale amaro. Chissa’ se pensera’ a loro la Sindaca fra qualche giorno, quando accendera’ le luci dello spettacolo a piazza Venezia? Del resto per lei, quando era all’opposizione, la soluzione era semplice e bastava procedere con l’internalizzazione”.

“A meta’ mandato quelle promesse sono tutte inattese. In due anni e mezzo abbiamo assistito a gare ‘a doppio oggetto’, per individuare il socio privato di una nuova societa’, sbagliate o annullate o riscritte. Tutte procedure che non hanno ancora offerto una soluzione. All’ultima gara, ancora da aggiudicare, apprendiamo che e’ una sola l’offerta arrivata e di un gruppo di aziende di cui fa parte proprio la Multiservizi. Il contratto di servizio viene prorogato di volta in volta e i servizi che l’azienda svolge per l’Amministrazione potrebbero subire contraccolpi. I pagamenti in ritardo dell’Amministrazione e i piccoli appalti ottenuti in piu’ non consentono liquidita’”.

“Oggi la difficolta’ dell’azienda e’ palese: non ci sono soldi per pagare i lavoratori e di tutte le promesse mancate devono rispondere Sindaca e Giunta”. Cosi’ i consiglieri capitolini del Pd Valeria Baglio e Giovanni Zannola.