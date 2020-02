Baglio-Zannola-Piccolo: Calabrese deve smetterla con propaganda

Roma – “L’assessore Calabrese continua a fare propaganda e a parlare di nuove linee di metropolitana a Roma. L’assessore invece ci dica come intende mettere a posto le metro esistenti ed in particolare cosa sta facendo per manutenere, efficientare e sviluppare le infrastrutture di Roma. Siamo stufi, dopo 4 anni di governo dei 5 Stelle, di annunci e promesse che non potranno mantenere. Lamentano continuamente fondi e poteri ma non riescono neanche a spendere i fondi gia’ destinati da Del Rio alle Metro A e B: la sicurezza degli utenti dovrebbe essere la priorita’, invece questa Giunta perde tempo e rischia di creare danni irrecuperabili alla citta’ e quando si volteranno indietro non ci saranno fantomatici colpevoli delle giunte passate, ma solo il loro piu’ totale fallimento”. Cosi’ in una nota i consiglieri del Pd capitolino Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giovanni Zannola.