Baldassarre: a lavoro per assicurare accoglienza a persone aventi diritto

Roma – “Il percorso per garantire l’accoglienza delle persone presenti presso l’immobile dell’ex Penicillina si e’ sviluppato negli ultimi mesi grazie a un lavoro integrato tra i vari livelli istituzionali e le associazioni che operano sul territorio. Un lavoro che ha consentito di incrociare i dati e le informazioni, assicurando la mappatura delle persone in condizione di maggiore fragilita’ e vulnerabilita’”. Lo comunica in una nota il Comune di Roma.

“Il censimento effettuato dal Municipio 4, con il coinvolgimento del Dipartimento politiche sociali, come previsto dal protocollo siglato tra Roma Capitale e Prefettura, ha rilevato 157 persone presso la struttura. Nei giorni scorsi in seguito a colloqui individuali 32 persone hanno accettato la presa in carico presso le strutture di accoglienza di Roma Capitale grazie al lavoro di sinergia tra sala operativa Sociale di Roma Capitale, Municipio 4 e associazioni presso l’Ufficio Immigrazione di Roma Capitale”.

“La Sala Operativa Sociale e’ presente durante le operazioni odierne per effettuare i colloqui e formulare proposte di accoglienza a tutte le persone aventi diritto, con l’obiettivo di costruire percorsi finalizzati al raggiungimento dell’autonomia”, spiega l’assessora alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma, Laura Baldassarre.