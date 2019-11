Bambin Gesù, domani serata di stelle per i 150 anni dell’ospedale

Roma – In occasione delle celebrazioni per i 150 anni dell’Ospedale Pediatrico, i protagonisti piu’ amati del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport si danno appuntamento il prossimo 20 novembre a Roma per Una serata di stelle per il Bambino Gesu’, il grande evento di beneficenza condotto da Amadeus in diretta dalle 21.25 su Rai Uno e in radiovisione su Rtl 102.5 dall’Aula Paolo VI della Citta’ del Vaticano. In occasione di questo importante evento benefico per festeggiare i 150 dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’, saranno raccontate tante storie di speranza legate alla quotidianita’ dell’ospedale romano riconosciuto a livello nazionale e internazionale come centro di eccellenza per la cura di bambini. Numerosi sono gli artisti che hanno deciso di essere vicini ad Amadeus in questo show unico: si esibiranno sul palco Francesco Renga, Alessandra Amoroso, Mahmood, Fabio Rovazzi, J-Ax, Benji & Fede, Elodie, The Kolors, Irama, Noemi, Giovanni Allevi, Renzo Arbore, Giovanni Caccamo; e ancora gli attori Massimo Ghini e Ficarra e Picone. Anche il mondo del calcio scende in campo per il Bambino Gesu’ con la partecipazione del Presidente Figc Gabriele Gravina, il ct della Nazionale Roberto Mancini insieme ai calciatori Francesco Acerbi, Alessandro Florenzi, Ciro Immobile e Javier Zanetti. Tanti anche gli ospiti presenti in platea per supportare la serata di beneficenza, fra i quali Aldo Montano, Tosca D’Aquino, Rita Dalla Chiesa, Andrea Delogu e Tiziana Rivale.

E’ ancora possibile partecipare in prima persona all’evento ed assistere dal vivo allo spettacolo, acquistando uno dei posti disponibili sui canali Vivaticket (link https://www.vivaticket.it/ita/event/una-serata-di-stelle-per-il-ba mbino-gesu/134889 ) con biglietti a partire da 40 euro. I proventi della serata saranno devoluti all’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Bambino Gesu’. Il pubblico in sala avra’ cosi’ la possibilita’ non solo di assistere ad uno spettacolo unico ma anche di contribuire al finanziamento e al sostegno dell’Istituto dei tumori e dei trapianti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ che ha l’obiettivo di promuovere la ricerca contro i tumori, l’attivita’ trapiantologica e l’accoglienza delle famiglie. È gia’ attivo, a questo scopo, anche il numero solidale 45535, che permette di donare 2 euro da mobile (sms da cellulare Wind Tre, TIM, Vodafone, PosteMobile, Iliad, Coop Voce, Tiscali) e 5 o 10 euro da telefono fisso (da rete fissa TWT, Convergenze, PosteMobile, TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali), promosso anche grazie al supporto di SIAE, di RTL 102.5, radio partner ufficiale dell’evento, Il Messaggero e Corriere dello Sport e delle squadre di calcio della Capitale. E, in attesa del 20 novembre, e’ gia’ possibile entrare nella realta’ dell’Ospedale attraverso le pagine social ufficiali del Bambino Gesu’. In queste settimane pre-evento, lo stesso Amadeus ha condotto il pubblico dentro la vita dell’Ospedale presentando alcuni dei protagonisti della struttura: professionisti, medici, pazienti, impiegati, raccontandone la storia e ascoltando le loro voci. L’evento e’ organizzato e prodotto da Master Group Sport.