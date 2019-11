Banca d’Italia: plastic tax in linea con direttive Ue

Roma – “Secondo i dati dell’associazione dei produttori europei di materie plastiche, nel 2018 l’Italia era il secondo paese in Europa per consumo di materie plastiche nella produzione di manufatti. L’introduzione di una imposta sulla plastica non compostabile per scoraggiarne la produzione e il consumo e’ in linea con gli obiettivi di una recente direttiva europea per la riduzione della quota di plastica non riciclabile (Direttiva UE n. 904 del 2019). Il processo di modernizzazione tecnologica delle imprese potrebbe pero’ risentire della dimensione ridotta e della breve durata del credito di imposta per l’adeguamento tecnologico degli impianti”. Cosi’ il Vice Direttore generale della Banca d’Italia, Luigi Federico Signorini, nell commissioni Bilancio di Senato e Camera.