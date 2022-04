Banca Popolare Lazio e unione Artigiani, intesa per aiutare tessuto produttivo

Roma – Agevolare le eccellenze artigiane del tessuto economico produttivo locale per cogliere le nuove sfide di questa era di post-pandemia e di grave instabilità internazionale. Con questo obiettivo è stato siglato un protocollo di intesa tra il Gruppo Banca Popolare del Lazio Blu Banca e Unione Artigiani Italiani e delle PMI (UAI) finalizzato al sostegno degli artigiani e delle eccellenze dei nostri territori.

“Le nostre Banche- ha affermato Massimo Lucidi, Amministratore delegato di Blu Banca Spa, banca appartenete al Gruppo Banca Popolare del Lazio- vogliono avere un ruolo di ascolto e riferimento per le imprese artigiane, anche al fine di facilitare l’accesso ai fondi europei ai piccoli e piccolissimi operatori economici che rischiano di essere esclusi dalle misure incentivanti, perchè, a differenza della grande industria, non hanno al loro interno le professionalità specifiche per accedere agli incentivi pubblici”.

“Gli artigiani sono un patrimonio dei nostri territori da valorizzare e tutelare”, ha aggiunto Gabriele Tullio, Presidente nazionale dell’Unione Artigiani Italiani, la Confederazione Sindacale Nazionale, presente in tutta Italia, che rappresenta circa 67.500 Piccole e Medie Imprese, in particolare di artigiani e commercianti. Un universo di eccellenze, cuore e anima del nostro paese, motore di sviluppo sia economico che sociale.

“Fare rete sul territorio- ha proseguito Tullio- è la nostra missione, e siamo convinti che questa convenzione sarà foriera di soddisfazione e buoni frutti sia per i nostri associati che per il Gruppo Banca Popolare del Lazio. La collaborazione prevede, inoltre, l’organizzazione di eventi, seminari, workshop e convegni su temi di interesse del settore, come la digitalizzazione, la sostenibilità, il passaggio generazionale ed i fondi derivanti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“Il nostro Gruppo bancario- ha concluso Lucid – grazie ai nostri professionisti e all’utilizzo di strumenti di finanziamento dedicati alla realizzazione di progetti innovativi e sostenibili vuole aiutare proprio a colmare questo gap”. (Agenzia Dire)