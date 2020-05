Baobab, Erbaggi-Paolo: ora presidio contro nuovi insediamenti

Roma – “Stamattina la Questura di Roma ha provveduto allo sgombero dell’accampamento abusivo gestito da Baobab Experience sul piazzale Est della Stazione Tiburtina. Da tempo denunciamo lo stato di degrado nonche’ la mancanza di sicurezza riscontrati in quell’area e che, negli ultimi tempi, come dimostrato da numerose testate giornalistiche, ha visto la situazione diventare insostenibile, con cittadini e residenti aggrediti da alcuni immigrati clandestini che vi stazionano”. Cosi’ in una nota Stefano Erbaggi, direttivo romano Fratelli d’Italia, ed Holljwer Paolo, Capogruppo FdI nel Municipio II.

“Ci auguriamo che questo non sia l’ennesimo intervento spot. Auspichiamo che l’area venga presidiata per impedire alle solite associazioni di Sinistra di favorire il ritorno di immigrati clandestini nell’area- hanno ribadito- Il Prefetto intervenga, insieme al Comune di Roma e ai Municipi coinvolti, per monitorare la situazione e sanzionare eventuali nuovi insediamenti. E’ compito di chi amministra la Citta’ dare risposte concrete e garantire la sicurezza dei cittadini della zona che da anni, purtroppo, convivono con questi pericoli e con una grande situazione di abbandono; il tutto soprattutto in un periodo di grave emergenza sanitaria- concludono Erbaggi e Paolo- come quello che stiamo vivendo, e che, solo per fortuna, fino ad oggi, non ha portato alla nascita e alla diffusione di nuovi focolai proprio in questo quadrante”.