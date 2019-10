Barbato: non abbandoniamo Municipio, nostra comunità politica ben rappresentata

Roma – Arrivano le parole di Paolo Barbato, coordinatore di Forza Italia al Municipio VIII, in merito alla situazione politica all’interno del Municipio:

Il Coordinamento di Forza Italia Roma del Municipio VIII rappresenta una comunità politica attiva sul territorio romano che con i suoi rappresentanti porta avanti la sua missione con l’impegno di sempre. Forza Italia non intende nel modo più assoluto abbandonare il Municipio VIII. La nostra comunità rimarrà presente, stabile, vigile e attiva nella difesa del nostro territorio: rappresentiamo i moderati, la comunità liberale e riformista. Così afferma Paolo Barbato Coordinatore Forza Italia VIII Municipio – Abbiamo già presentato un rinnovato Coordinamento che ha visto l’ingresso di giovani e donne provenienti dalla società civile, continueremo la nostra presenza in tutto il territorio per affermare quei valori che sono propri del nostro partito. La nuova sede, appena inaugurata, sarà il luogo attorno a cui si svilupperà l’organizzazione per le attività del Municipio e non solo, un punto di rifermento per tutti i militanti. Dispiace per chi ha scelto una direzione diversa non volendo rispettare il mandato degli elettori ma noi non molliamo né arretriamo e intendiamo portare avanti i valori di Forza Italia nell’ambito della parte moderata del centrodestra. I rapporti con gli alleati FdI e Lega rimarranno sempre improntati alla massima cordialità perché moltissimi valori sono comuni ma gli Azzurri sono e restano ben presenti e radicati nei territori, e lo hanno dimostrato con tutte le recenti iniziative dalla raccolta firme contro la sindaca Raggi, alle battaglie per i rischi della centrale elettrica a piazza Lante, fino alla tutela del decoro urbano con i nostri attivisti alla Garbatella e all’Ardeatino. La nostra comunità deve sentirsi rappresentata dal nostro coordinamento municipale. Così in una nota Paolo Barbato Coordinatore Forza Italia VIII Municipio