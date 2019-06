Barelli: serve ulteriore finanziamento per apertura piscina Valco San Paolo

Roma – “Sulla piscina di Valco San Paolo in questi giorni sono state fatte delle riunioni con gli uffici del sottosegretario Giorgetti perche’ c’e’ la necessita’ di un ulteriore finanziamento per il lotto conclusivo”. Lo ha detto il presidente della Federazione italiana nuoto, Paolo Barelli, durante la conferenza stampa al Foro Italico per la presentazione del 56esimo Trofeo internazionale di nuoto Settecolli.

“La presidenza del Consiglio e’ informata e interessata a risolvere il tema e l’assessore capitolino allo Sport, Daniele Frongia e’ in contatto con noi- ha sottolineato Barelli- Abbiamo chiesto intanto alla sindaca Raggi un incontro con il Comune per far girare la ruota e far si’ che tra 12 mesi l’impianto sia aperto”.