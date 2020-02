Barillari: Lazio non è pronto per emergenza sanitaria

Roma – “La Regione Lazio deve predisporsi assolutamente per un’emergenza pandemica, non aspettare che le cose vadano male per poi dire che non ce l’abbiamo fatta e che non c’era tempo”. Lo ha detto in un video su Facebook il consigliere del M5S, Davide Barillari, al termine dell’audizione in commissione alla Pisana dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato.

“Abbiamo presentato all’assessore alla Sanita’ 20 giorni fa, prima che il Coronavirus diventasse un’emergenza pandemica, una serie di domande chiedendo se il piano regionale di contenimento delle pandemie era operativo e se tutto fosse predisposto per un’emergenza, D’Amato non ha ancora risposto e questo ci fa un pochino arrabbiare e preoccupare- ha spiegato Barillari- Non siamo pronti a gestire l’emergenza Coronavirus e, ponendo all’assessore delle domande alle quali ostinatamente non risponde, emergono elementi molto critici. Per esempio, nei pronto soccorso del Lazio non sono predisposti percorsi separati per evitare che si ammalino anche le persone del pronto soccorso. Non siamo sicuri che le ambulanze private siano in grado ad oggi di gestire un possibile contagio, con trasferimento alla struttura specializzata, che e’ lo Spallanzani di Roma”.

Quanto all’approvvigionamento dei dispositivi di prevenzione “abbiamo chiesto se il materiale e’ stato acquistato, l’assessore candidamente ha detto: ‘Abbiamo la normale dotazione fra mascherine, tamponi etc.’. Quindi- ha continuato Barillari- in questo mese in cui sapevamo che il Coronavirus si stava diffondendo, la Regione non ha fatto un acquisto ulteriore ne’ ha calcolato il reale fabbisogno e questo ci preoccupa perche’ arriviamo sempre tardi nel predisporre per fare prevenzione. Abbiamo 340 posti letto disponibili e 179 in isolamento che in teoria sono pochi se parliamo di una pandemia, perche’ in questo mese di preparazione a una possibile estensione della pandemia anche in altre regioni non stiamo predisponendo gli ospedali e formando gli operatori a occuparsi in maniera corretta di questa emergenza?”.

“Ci sono troppe domande cui l’assessore non risponde, noi vorremmo risposte chiare da dare ai cittadini per tranquillizzarli, per evitare che ci sia panico e creare ancora psicosi e la diffusione di ulteriori fake news attraverso i social- ha concluso Barillari- Ad oggi non ci risulta che il Lazio abbia un piano pandemico regionale ne’ che le Asl ne abbiano uno aziendale predisposto”.