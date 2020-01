Barillari: Regione Lazio esce da commissariamento, ma sacrifici restano

Roma – Altro che goal. I tempi supplementari dureranno ancora fra i 2 e i 4 anni. Zingaretti dice che con l’uscita dal commissariamento la Regione Lazio ha fatto goal. Volendo usare lo stesso gergo calcistico ci sarebbe da dire che la partita non e’ ancora finita”. Cosi’ su Facebook il consigliere regionale M5S, Davide Barillari. “L’uscita dal commissariamento, annunciata dal Governatore per lunghi sette anni, non fara’ scomparire i sacrifici che ancora si dovranno fare per rispettare il piano di rientro che durera’ ancora diversi anni nel corso dei quali dovranno essere ripianati tutti i debiti- conclude Barillari- E tra questi l’ormai famoso ‘buco’ di circa un miliardo di euro che gravera’ sulle spalle dei cittadini fino al 2032. Lo pagheremo tutti noi con 91 milioni di euro ogni anno. Per Zingaretti, cartellino rosso!”.