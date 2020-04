Bartoletti: Obbligo mascherine nel Lazio? Vedremo

Roma – “Per quanto riguarda l’obbligo di indossare la mascherina anche nella regione Lazio, si tratta di un tema che affronteremo nella fase 2, per ora c’e’ l’obbligo di stare a casa. Per il momento utilizziamole e continuiamo a mantenere le distanze di sicurezza. Le due cose vanno associate perche’ la mascherina, se parliamo di quella chirurgica, quando e’ umida e usata protegge molto meno. È chiaro che l’obbligo delle mascherine e’ legato anche al tema della disponibilita’”. Cosi’ in una intervista all’agenzia Dire Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, che questa mattina si e’ recato con il suo staff in un hotel di via Perlasca nel quartiere Collatino, alla periferia est della Capitale, dove si trovano in isolamento diverse decine di crocieristi della Costa Luminosa sbarcati il 25 marzo nel porto di Savona e assegnati a strutture alberghiere di Roma per trascorrere un periodo di quarantena.