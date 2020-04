Bartoletti: vaccino antinfluenzale deve essere obbligatorio

Roma – “Bisogna cominciare gia’ da adesso a pensare ai provvedimenti da prendere per l’autunno, come la vaccinazione antinfluenzale che dovrebbe essere resa obbligatoria per tutti perche’ e’ chiaro che chi e’ vaccinato ha meno possibilita’ di prendere l’influenza, i cui sintomi sono indistinguibili con quelli del coronavirus. Quindi e’ chiaro che piu’ vacciniamo per l’influenza e piu’ facilita’ abbiamo di ottenere una diagnosi differenziata e se a questo aggiungiamo sia il tampone rapido e sia la sierologia rapida – se dovesse dimostrarsi affidabile – rispetto ad oggi avremo un livello di sicurezza maggiore”.

Cosi’ in una intervista all’agenzia Dire Pier Luigi Bartoletti, vicepresidente dell’Ordine dei Medici di Roma e segretario romano della Federazione italiana Medici di Medicina Generale, che questa mattina si e’ recato con il suo staff in un hotel di via Perlasca nel quartiere Collatino, alla periferia est della Capitale, dove si trovano in isolamento diverse decine di crocieristi della Costa Luminosa sbarcati il 25 marzo nel porto di Savona e assegnati a strutture alberghiere di Roma per trascorrere un periodo di quarantena.