Basilone: Colosseo più sorvegliato a Natale, ma zona è iperprotetta

Roma – La sicurezza del Parco archeologico del Colosseo “e’ garantita tutto l’anno. I dispositivi verranno aumentati piu’ massicciamente per le feste natalizie, ma l’area e’ iperprotetta”.

Lo ha detto il prefetto di Roma, Paola Basilone, intervenuto alla presentazione del Piano per la sicurezza del Parco archeologico del Colosseo, illustrato dal direttore Alfonsina Russo alla presenza del ministro dei Beni e delle Attivita’ culturali, Alberto Bonisoli.

In ogni caso, ha aggiunto Basilone, “verranno implementati i servizi a Natale, come abbiamo fatto ogni anno”. Per quanto riguarda i numeri delle forze dell’ordine che verranno impiegate, Basilone ha risposto che “ne discuteremo al Comitato”