Battaglia: contributo affitto e buoni spesa, si deve accelerare

Roma – “La citta’ e’ in forte sofferenza. Buoni spesa e procedure per il contributo all’affitto ritardano. Consapevole del grande lavoro che i dipendenti capitolini stanno svolgendo per garantire le istruttorie del caso, faccio un accorato appello alla sindaca perche’ strutturi meglio da un punto di vista organizzativo la macchina amministrativa. I romani e le romane hanno bisogno che i contributi economici loro destinati arrivino in fretta. Se con rammarico prendo atto che nessun consiglio e’ ben accolto dall’attuale maggioranza che governa la citta’, faccio appello almeno al buon senso e al profondo rispetto che si deve a chi e’ in grave difficolta’ economica e sociale.”

“Anche sul requisito della residenza avevamo chiesto quella prudenza che oggi viene raccolta dal Tar e che ieri non e’ stata accolta da Roma Capitale. Chiedo a chi ha l’onore di amministrare la capitale d’Italia di ascoltare i buoni consigli che arrivano dalle opposizioni e da chi opera ogni giorno sui territori: dare aiuto, farlo in fretta e farlo bene. Roma chiede aiuto da diverse settimane e la risposta alle difficolta’ meritano la parte migliore della Politica”. Cosi’ in una nota Erica Battaglia della direzione regionale del Lazio del Pd.